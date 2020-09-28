В России анонсировали генеральную уборку

Власти России сформулировали конкретные мероприятия по достижению цели, согласно которой все твердые коммунальные отходы, производимые обществом, будут отправляться на сортировку. Вице-премьер страны Виктория Абрамченко в интервью РБК назвала это генеральной уборкой.

«У нас с командой уже появился такой термин, как "генеральная уборка страны". Нужно сделать "уборку" накопленных отходов, меньше мусорить и сортировать весь мусор с извлечением полезных фракций», — рассказала Абрамченко. Чиновница подчеркнула, что в стране необходимо создать мощности по сортировке и утилизации мусора, а захоронение остаточных отходов должно сократиться в два раза.

Вице-премьер добавила, что необходимо растить новую культуру потребления, учитывающую экологические проблемы. «Сейчас мы обсуждаем в нацпроекте направление по экологическому просвещению и развитию науки», — отметила она.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».