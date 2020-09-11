Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов

Реконструкция угольной ТЭЦ на южном побережье озера Байкал в Иркутской области позволит сократить выбросы в атмосферу на 70 процентов. Об этом заявил замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Евгений Ветров, передает ТАСС.

Отмечается, что ТЭЦ была запущена в 1965 году, ее износ превышает 70 процентов. По словам Ветрова, реконструкция улучшит экологическую ситуацию в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Проект по реконструкции ТЭЦ проходит государственную экспертизу. Ветров заявил, что ориентировочно реконструкция завершится в 2023 году.

Мероприятия по улучшению экологической ситуации и защите озера Байкал входят в национальный проект «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».