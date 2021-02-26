Названа самая экологичная компания России

В рейтинге 30 самых экологичных компаний России первое место заняла компания «Марс» — «дочка» корпорации Mars. Она управляет десятью российскими заводами по производству кондитерских изделий, жевательной резинки и кормов для домашних животных.

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Компания много тратит на экологию. С 2015 года российские фабрики Mars не вывозят отходы на полигоны, сжигая только около десяти процентов. Остальное отправляется на переработку или полезное использование. На втором месте оказался Сбер (за инвестиции в «зеленые» проекты), на третьем — один из лидеров по экологизации ретейла X5 Retail Group.

В десятке эксперты также назвали «Алроса», Polymetal, «Сибур», UC Rusal, «Магнит», «Метро» и «Яндекс». В основу рейтинга легли данные об экологическом следе, который оставляют компании, объемы выбросов вредных веществ, динамику потребления воды и электроэнергии, а также мнения экологов.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé стали мировыми лидерами по загрязнению планеты пластиком. Около 15 тысяч волонтеров нашли и проанализировали состав выброшенного пластика в 55 странах. Мусор от продукции Coca-Cola обнаружили в 51 из 55 стран. В отчете Break Free From Plastic сказано, что производство вредного пластика может удвоиться к 2030 году и утроиться к 2050-му.