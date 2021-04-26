Производитель шоколада Lindt оказался не виноват в обмане россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки компании «Линдт унд Шпрюнгли Раша», производителя шоколада Lindt, признала ее невиновной в обмане россиян. Разница в составе продукта внутри и за пределами страны, как оказалось, связана с естественными причинами и не влияла непосредственно на качество товара. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский, сообщает ТАСС.

По его словам, ФАС получила большой опыт в рамках этой проверки, теперь эти знания следует развивать, чтобы учитывать опыт в ходе дальнейших проверок, которые, как заверил Шаскольский, последуют в отношении других производителей.

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Что касается шоколада, то проблема связана с использованием натурального сырья, которое различается не только в зависимости от страны, но и от сезона. Из-за этого продукт получается разным по определенным характеристикам.

Эти слова прозвучали в ходе подписания соглашения ФАС и Роскачества. Шаскольский название Lindt не упоминал, но позднее в пресс-службе ведомства пояснили, что он имел в виду.

ФАС открыла дело против производителя шоколада Lindt в августе прошлого года. Поводом стало исследование Роспотребнадзора, который в конце 2019 года обнаружил, что содержание органических кислот в Lindt отличается в России и Европе.

В январе этого года ФАС задумала предложить брендам помечать товары, которые продаются в России, но качество которых отличается от продаваемых в Европе.