Россиян захотели защитить от низкопробных товаров из Европы

Правительство решило защитить российских покупателей от низкопробных товаров, поступающих из Европы и других регионов. Как пишут «Известия», вице-премьер Алексей Оверчук поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу, Роспотребнадзору, Минфину и другим ведомствам разработать подходы, с помощью которых можно будет оценивать и сравнивать качество товаров на внутреннем рынке и за его пределами.

Чиновников возмутило, что сейчас производители могут поставлять в Россию и Европу продукцию под одним брендом, но с разными свойствами. Они сочли это проявлением недобросовестной конкуренции. В качестве решения предложено скорректировать положения техрегламента о маркировке товаров и закон «О защите прав потребителей», а также установить повышенную ответственность для подобных случаев.

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Как пояснил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупнейших производителей России) Алексей Поповичев, сейчас компании действительно могут корректировать рецептуру продукта. Однако это сделано не для того, чтобы ущемить потребителей на конкретном рынке, а для большего соответствия товара национальным особенностям страны или предпочтениям ее граждан. Однако даже в случае изменения состава продукция, продающаяся в России, все равно отвечает местным требованиям по безопасности и качеству.

В прошлом году ФАС уличила компанию Lindt & Sprungli (шоколад и конфеты Lindt) в двойных стандартах для разных рынков. Чиновники посчитали, что производитель продает в России адаптированную для локального рынка версию шоколада, хотя на упаковке использует слова «стандарт», «традиции» и «качество». В ФАС сочли это попыткой сформировать у российского потребителя ложное впечатление, что ему предлагают такой же товар, как в Европе. Летом 2020 года служба завела на компанию дело, обвинив в недобросовестной конкуренции. Аналогичные претензии ведомство предъявило производителю стирального порошка Ariel, найдя разницу между капсулами для стирки, продаваемыми в России и ЕС.