Российский госдолг задумали сделать дешевле

Российский Минфин продумывает вопрос о создании механизма, который позволил бы изъять из обращения облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающей купонной ставкой. Таким образом российский госдолг может стать дешевле. Это касается ОФЗ, проданных для привлечения чрезвычайных средств во время пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом агентству Bloomberg рассказал замминистра финансов Тимур Максимов.

«Цель состоит в том, чтобы восстановить правильную структуру портфеля, чтобы в следующем кризисе государственный долг снова можно было использовать для проведения активной экономической политики», — отметил он. При этом Максимов не уточнил ни сроки, ни объем средств, которые могут быть выделены для выкупа.

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Как отметило агентство, в прошлом году Россия удвоила свой план заимствования, чтобы защитить экономику от пандемии. На аукционах в 2020-м продавались ОФЗ с плавающей купонной ставкой (она зависела от ключевой ставки Центробанка), а в торгах принимали участи в основном российские банки. Теперь же, на фоне инфляционных рисков и ужесточения кредитной политики ЦБ, Минфин стремится отказаться от дорогих заимствований.

15 апреля Вашингтон ввел новые санкции против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запретят напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Американские инвесторы и эксперты назвали такие санкции слишком мягкими.