Иностранцы перестали скупать валюту в России

После того как США ввели против России очередной пакет санкций, иностранцы перестали скупать валюту на российском валютном рынке, констатировали в Центробанке, передает РБК.

В целом, отметил регулятор, влияние запретов на покупку госдолга оказалось минимальным, но доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) снижается. «С 15 апреля до конца месяца иностранные участники продали валюту на внутреннем рынке на 63 миллиарда рублей», — уточнили в ЦБ.

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В середине апреля Вашингтон ввел новые санкции против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запретят напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

В мае стало известно, что российский Минфин продумывает вопрос о создании механизма, который позволил бы изъять из обращения ОФЗ с плавающей купонной ставкой. В прошлом году Россия удвоила свой план заимствования, чтобы защитить экономику от пандемии. На аукционах в 2020-м продавались ОФЗ с плавающей купонной ставкой (она зависела от ключевой ставки Центробанка), а в торгах принимали участие в основном российские банки. Теперь же на фоне инфляционных рисков и ужесточения кредитной политики ЦБ Минфин стремится отказаться от дорогих заимствований.