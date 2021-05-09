Экономист объяснил опасность покупки наличных долларов

Покупка наличных долларов опасна потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

Он пояснил, что эта разница становится максимальной в периоды сильных колебаний курса, когда граждане стремятся скупать валюту. Также, предупредил он, есть вероятность, что «у обменников клиентов могут поджидать воры или мошенники, а сотрудники обменных пунктов могут прибегнуть к различным нечистым схемам».

В качестве альтернативы наличности Дроздов предложил рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупки еврооблигаций.

2 апреля сообщалось, что за минувший год объем иностранной наличной валюты в России резко вырос — с 82,3 миллиарда до 96,3 миллиарда долларов. Основной вклад внесли внебанковские сектора, где количество долларов и другой иностранной валюты выросло на 18,1 процента, до 85,2 миллиарда долларов. Ранее больший рост был зарегистрирован в 2008-м (плюс 24,5 миллиарда), 2014-м (плюс 27,7 миллиарда) и 2017-м (плюс 14 миллиардов).

Ранее стало известно, что россияне за 2020 год сняли с банковских счетов более 28 миллиардов долларов иностранной валюты наличными, что на 21 процент больше, чем в 2019-м. Самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро. Среди причин — нестабильность во время пандемии и кризиса, а также низкие ставки по вкладам. Кроме того, эксперты считают, что россияне сняли доллары и евро, которые хранили в банках на случай наступления «черного дня». Наиболее активно средства снимали в марте и декабре, их объем достиг более четырех и трех миллиардов долларов соответственно.