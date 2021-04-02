В России резко вырос объем иностранной валюты

За минувший год объем иностранной наличной валюты в России резко вырос — с 82,3 миллиарда долларов, до 96,3 миллиарда. Об этом свидетельствует статистика «Изменение активов банков и прочих секторов в наличной иностранной валюте», опубликованная Центробанком.

Основной вклад внесли внебанковские сектора, где количество долларов и другой иностранной валюты выросло на 18,1 процента, до 85,2 миллиарда долларов. Ранее больший рост был зарегистрирован в 2008-м (плюс 24,5 миллиарда), 20014-м (плюс 27,7 миллиарда) и 2017 (плюс 14 миллиардов) годах.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что увеличение объема иностранной валюты в экономике почти совпадает с ростом наличных рублей в обращении. За тот же период их количество увеличилось с на 26,4 процента, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не смогла вспомнить, когда в последний раз использовала наличные деньги. В ходе выступления на Junior PayTech Forum — 2021 она указала, что Россия находится в числе лидеров по развитию безналичных платежных сервисов.

Между тем в Гознаке утверждают, что не видят смысла вводить купюры большего достоинства, чем пять тысяч рублей, поскольку это только спровоцирует активность фальшивомонетчиков.