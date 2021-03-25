Набиуллину поставил в тупик вопрос про наличные

Председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину в ходе выступления на Junior PayTech Forum — 2021 поставил в тупик вопрос, когда она в последний раз пользовалась наличными. По ее словам, онлайн-платежи стали повседневностью, передает РИА Новости.

Глава ЦБ заметила, что мучительно пыталась вспомнить, зачем ей могли бы понадобиться бумажные деньги, но не смогла. Тенденция на развитие безналичных платежных сервисов, добавила она, существует во всем мире, и Россия тут на первых ролях.

Набиуллина напомнила, что в 2013 году безналичной формой оплаты пользовались 13 процентов граждан, а в 2021-м — 70 процентов. «Такой прогресс мало какие страны совершили в такой промежуток времени», — заключила глава Банка России.

Ранее она сообщила, что регулятор пока не планирует вводить дополнительные виды наличных, например, 50-рублевые монеты или купюры достоинством 10 тысяч рублей. По ее словам, их востребованность неочевидна, а вот банкам придется пойти на дополнительные расходы для перенастройки оборудования.

В конце декабря в Гознаке также отмечали, что если вводить купюры большего достоинства, чем пять тысяч рублей, на их защиту придется тратить больше усилий. В настоящее время именно на подделке пятитысячных купюр сосредоточенны мошенники, если номинал удвоится, у них появится больше стимулов.