В России порассуждали о введении новых купюр

В «Гознаке» порассуждали о введении в России купюр номиналом более пяти тысяч рублей. Глава предприятия Аркадий Трачук считает, что появление новых банкнот для более удобного накопления средств практического смысла не имеет, пишет РИА Новости.

«В текущих условиях пятитысячной банкноты для, не побоюсь этого слова, заначки вполне достаточно для того, чтобы это организовать», — сказал Трачук. Он добавил, что покупки на крупные суммы вполне можно оплачивать безналичным способом.

В «Гознаке» также пояснили, что появление новых банкнот сопряжено с целым рядом моментов, таких как изменение организации системы наличного денежного обращения, вопросы защищенности купюр, поскольку чем выше номинал, тем выше интерес к подделкам. По словам Трачука, чаще всего встречаются именно подделки купюр в пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2020 года почти в два раза увеличилось количество выявленных фальшивых денег. Помимо пятитысячных купюр, часто подделывают банкноты номиналом тысяча и две тысячи рублей.