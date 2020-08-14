ЦБ ответил на предложение ввести 300-рублевую купюру в России

Центральный банк (ЦБ) не будет выпускать 300-рублевые купюры с видами Екатеринбурга, об этом сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе регулятора. С предложением ввести новую банкноту по случаю 300-летия города ранее выступил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.

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В ЦБ заявили, что необходимости в таких купюрах сейчас нет. «Совет директоров Банка России принимает решение о необходимости внесения изменений в номинальный ряд банкнот исходя из экономической целесообразности. На данный момент выпуск такой купюры не планируется», — ответили изданию в Центробанке.

На банкнотах депутат предлагал разметить изображения цирка, городской мэрии и дома Н.И. Севастьянова. Пирожков уверен, что новая купюра была бы хорошим подарком для всего Урала.

Ранее сообщалось, что в России чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 500 евро и 100 долларов.