Названы самые подделываемые в России банкноты

В России чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей (их ввели в обращение в 2017 году) подделывают значительно реже. В целом, как утверждают в ведомстве, доля фальшивой валюты по стране невелика.

По данным МВД, за первое полугодие 2019-го было выявлено свыше 41 тысячи фальшивок — в 1,2 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Из этих поддельных денег насчитывается более 39,5 тысячи купюр в рублях и свыше 1,9 тысячи в иностранной валюте.

К октябрю 2019 года в России всего за год было обнаружено 10 804 фальшивых денежных знака.

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