Определены самые подделываемые в России банкноты

Число подделываемых в России банкнот за месяц увеличилось почти на четверть (24,6 процента). Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Центробанка. По подсчетам регулятора, в сентябре текущего года в банковской системе выявили 4254 поддельных купюры. Всего за год обнаружено 10 804 фальшивых денежных знака.

Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук). Реже всего фальшивками оказывались пятидесятирублевки (девять банкнот). Что касается монет, то за год обнаружили 59 поддельных монет номиналом в десять рублей и 13 фальшивых пятирублевок.

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В 2018-м банкноту в пять тысяч рублей также подделывали чаще всего. Ранее глава Гознака Аркадий Трачук предложил провести редизайн пятитысячной купюры, поскольку старый образец был разработан в середине 90-х годов. Окончательное решение пока не принято.

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