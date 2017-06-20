В России участились случаи выдачи банкоматами фальшивых купюр

Объем выдачи банкоматами фальшивых денег растет из-за использования банками дешевых моделей приемных устройств. Об этом во вторник, 20 июня, заявил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, сообщает РИА Новости.
По его словам, эти устройства могут верифицировать лишь один-два защитных признака. Согласно требованиям Банка России, аппараты должны проверять как минимум четыре машиночитаемых степени защиты, подчеркнул Лунтовский.
Учитывая увеличение количества операций с использованием различных автоматизированных устройств для приема, обработки и выдачи банкнот, Банк России намерен усилить комплекс защиты купюр, отметил представитель ЦБ.
По данным Банка России, чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячные купюры.
В марте глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что кредитная организация введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для клиентов других банков. Возможность взимать комиссию с клиентов за обналичивание средств банкам, владеющим банкоматами, в феврале предоставила международная платежная система Visa.