В России участились случаи выдачи банкоматами фальшивых купюр

Объем выдачи банкоматами фальшивых денег растет из-за использования банками дешевых моделей приемных устройств. Об этом во вторник, 20 июня, заявил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, сообщает РИА Новости.

По его словам, эти устройства могут верифицировать лишь один-два защитных признака. Согласно требованиям Банка России, аппараты должны проверять как минимум четыре машиночитаемых степени защиты, подчеркнул Лунтовский.

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Учитывая увеличение количества операций с использованием различных автоматизированных устройств для приема, обработки и выдачи банкнот, Банк России намерен усилить комплекс защиты купюр, отметил представитель ЦБ.

По данным Банка России, чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячные купюры.

В марте глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что кредитная организация введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для клиентов других банков. Возможность взимать комиссию с клиентов за обналичивание средств банкам, владеющим банкоматами, в феврале предоставила международная платежная система Visa.