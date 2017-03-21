Сбербанк введет плату за снятие наличных для сторонних клиентов

Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для клиентов других банков. Об этом, как передает Rambler News Service, рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета.

«Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что такая возможность появилась», — сказал он.

Возможность взимать комиссию с клиентов за обналичивание средств банкам, владеющим банкоматами, 22 февраля предоставила международная платежная система Visa.

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Как говорилось в сообщении платежной системы, такая мера введена «с целью соответствия изменениям рынка и дальнейшего развития безналичных платежей банкам-эквайерам предоставляется возможность выбора между разными принципами ценообразования за услугу выдачи наличных в банкоматах». При этом Visa подчеркнула, что это право выбора, а не обязательство для эквайеров банкоматных сетей. Введение нового принципа возможно только при условии применения его для карт всех платежных систем, совместимых с банкоматными сетями эквайера.

Система Mastercard также не исключила внесение аналогичных изменений в тарифы в ближайшие месяцы.