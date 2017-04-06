Объем обналички денег через ломбарды достиг 1,2 миллиарда рублей в год

Масштабы обналичивания денег через ломбарды с использованием кредиток относительно невелики. Объем таких сомнительных операций достигает 1,2 миллиарда рублей в год. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Банка России.

«Деятельность ломбардов постоянно находится в сфере внимания финансового мониторинга, поскольку они оперируют значительными объемами наличных денег. Банк России предпринимает необходимые меры по минимизации вовлечения ломбардов в сомнительные схемы», — приводит агентство его слова.

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В ЦБ рассказали, как проводится схема через ломбарды. Клиент получает наличные под заложенное имущество, а затем быстро выкупает его по кредитной карте. По оценке регулятора, таким образом обналичивается примерно 100 миллионов рублей в месяц. «В четвертом квартале 2016 года с данной схемой столкнулось три региональных ломбарда», — добавили в Банке России.

Ранее 6 апреля «Ведомости» написали о схеме обналичивания через ломбарды. Ее смысл в том, что ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате.

9 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что объем нелегально выведенных из России денег в 2016 году сократился в 2,5 раза, до 190 миллиардов рублей.