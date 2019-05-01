Банкнота в 100 рублей стала одной из самых красивых в мире

Международное банкнотное общество (IBNS) номинировало на звание самой красивой банкноты мира российскую сторублевую купюру, выпущенную в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте IBNS, которая проводит подобный конкурс каждый год.

По данным организации, в прошлом году в мире было выпущено более 150 новых денежных знаков, но лишь 10 процентов из них имели оригинальный дизайн и смогли принять участие в отборе. Помимо российской сторублевки в список номинантов вошли канадские 10 долларов, мексиканские 500 песо, швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон и еще 11 купюр. Пока в рейтинге лидирует канадская банкнота.

Презентация новых 100 рублей состоялась 22 мая 2018 года. Банк России выпустил ее по случаю прошедшего в стране мундиаля. Тираж банкноты — 20 миллионов экземпляров. На лицевой ее стороне изображены вратарь Лев Яшин, летящий за мячом, и мальчик в футбольной форме, на оборотной перечислены города, где проходили матчи ЧМ-2018.

Российские купюры участвовали в конкурсе и ранее. Так, в 2017 году это были 2000 рублей с изображением космодрома Восточный и моста на остров Русский во Владивостоке, а в 2015-м — 100 рублей с Ласточкиным Гнездом в честь присоединения Крыма к России.

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