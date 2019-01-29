Новые рубли стали чаще подделывать

В России увеличилось количество поддельных купюр номиналом в 2000 рублей. Такие данные представлены в статистике Центробанка, сообщает газета «Известия».

Причину этой тенденции объясняют более активным оборотом банкноты в денежной системе. 58 процентов фальшивых двухтысячных купюр поступили на экспертизу в ЦБ как сомнительные, 41 процент купюр был обнаружен банками самостоятельно, один процент выявлен при обработке денежной наличности в учреждениях регулятора.

Материалы по теме Сами захотели Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно

Всего к концу 2018 года обнаружили 384 фальшивых банкноты, но все они низкого качества и распечатаны на цветных принтерах. Доля поддельных 2000 рублей в общем количестве фальшивок в России составляет один процент. При этом самой популярной для подделки купюрой по-прежнему является банкнота номиналом в пять тысяч рублей.

Купюра в две тысячи рублей была введена в октябре 2017 года. При ее создании применялись новейшие технологии защиты, однако первые подделки появились уже во втором квартале 2018-го.

Ранее сообщалось о том, что за 2018 год всего было обнаружено 38,5 тысячи поддельных купюр общей номинальной стоимостью в 149,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом количество подделок уменьшилось на 15 процентов. При этом упало количество поддельных купюр меньшего номинала (500 и 1000 рублей).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!