Рублям предрекли тотальное обновление

Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук фактически анонсировал обновление дизайна банкнот. По его словам, необходимость модернизации банкнот уже назрела, а новый дизайн будет создаваться уже по итогам опыта купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Об этом Трачук рассказал «Интерфаксу».

«У нас базовый дизайн банкнот — это разработка 1995-1997 годов. Поэтому объективно предпосылки сформировались», — признал глава «Гознака». Трачук полагает, что когда Банк России решится изменить дизайн рублей, то сделает это еще более радикально, чем в случае с купюрами в 200 и 2000 рублей.

Материалы по теме Назрел вопросик В России станет больше денег, но платить ими будет сложнее

При этом опыт новых купюр Банк России будет анализировать. По словам Трачука, речь идет о долговечности, надежности и устойчивости к подделыванию новых купюр. «Изменения, безусловно, будут, но, когда конкретно они будут, какой номинал затронут, решения нет, и оно за Банком России», — заявил Трачук.

Купюры номиналом в 200 и 2000 рублей были введены в широкое обращение Банком России в октябре 2017 года. Их дизайн настолько отличался от остальных банкнот, что зачастую деньги отказывались принимать в торговых точках и магазинах.

О возможности обновления дизайна новых банкнот «Лента.ру» рассказывала еще в феврале. Тогда представители «Гознака» также утверждали, что российские деньги устарели, дизайн следует обновлять для того, чтобы минимизировать риски подделок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!