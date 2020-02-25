Россиянин продал коллекционеру 200-рублевую купюру за 15 тысяч рублей

Россиянин продал обычную 200-рублевую купюру коллекционеру из Липецка за 15 тысяч рублей. Свою историю он рассказал на «Пикабу».

По словам автора поста, пользователя с ником Balaklavskiy, случай произошел летом 2019 года. Когда мужчина принимал выручку на объекте, но заметил купюру номиналом 200 рублей с интересным номером — АА000000009. «Подумав немного, решил смеха ради выставить ее на "Авито" за 25 тысяч рублей», — отметил юзер.

Он рассказал, что через пару недель получил сообщение от потенциального покупателя. Коллекционер предложил ему за одну купюру 15 тысяч рублей. Житель Липецка был готов сделать предоплату до отправки купюры посылкой в его регион. «С его слов, отец увлекается коллекционированием именно 200-х и 2000-х купюр», — пояснил такое желание покупатель.

Balaklavskiy пояснил, что на следующий день действительно получил 15 тысяч рублей и отправил 200 рублей через «Почту России». Перед отправкой он представил фотоотчет с купюрой в конверте. В комментариях многие удивились, что коллекционер поверил незнакомцу и был готов перевести такую сумму.

Юзер dimasusl пошутил, что возможно у коллекционера «уже есть все банкноты с номерами ниже 9 и не хватало только этой». Некоторые выразили сомнение правдоподобности истории, так как в России по почте запрещено пересылать наличные рубли и иностранную валюту.

В декабре 2019 года пользователь Facebook раскрыл план мошенника, пытавшегося выманить у него крупную сумму денег, и затроллил его. Потенциальная жертва смогла вывести преступника из себя и в итоге убедить его отказаться от дальнейших попыток обмана.

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