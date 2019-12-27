Отец изобрел необычный способ дарить детям деньги на Рождество

Пользователь Twitter с ником TwoClawsMedia изобрел необычный способ подарить детям наличные в качестве подарка — для каждой купюры отец создал отдельную упаковку в стилистике детских игрушек.

«Никто из детей не хотел игрушек на Рождество в этом году, хотели просто наличных. Понимаю их, но деньги в качестве подарка хоть и практичны, но всегда ощущаются обезличенными. Так что я сделал для них особую упаковку», — написал он.

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Юзер создал шесть упаковок, поместив в каждую по купюре в 50 долларов. Визуально они напоминали подарки для детей из магазинов, имели шрифты популярных фильмов и комиксов. Он также добавил надписи, имитирующие рекламные: «реальная американская валюта», «трансформируется в товары и услуги» и другие. По его словам, для этого понадобились навыки работы с фотошопом, принтер и картон.

Комментаторы пришли в восторг от изобретения отца. Nickundertoad отметил, что подобное мог придумать только по-настоящему талантливый человек. По мнению drakkenmensch, это лучший способ дарить деньги, который он когда-либо видел.

Дети пользователя остались довольны подарком. По словам TwoClawsMedia, даже младшим (8 и 10 лет) понравился рождественский презент настолько, что они не хотят вынимать купюру и портить коробку.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что в шутку перед Рождеством разрешил детям открыть один из подарков. Под оберткой скрывался кирпич. В комментариях многие осудили отца за эту шутку.

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