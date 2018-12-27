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Мать семейства потратила целое состояние на подарки и признала себя больной

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Британка потратила три тысячи фунтов стерлингов (больше 260 тысяч рублей по текущему курсу) на рождественские подарки семье. Об этом она рассказала на сайте для родителей Mumsnet, отметив, что вместо удовлетворения почувствовала, что испытывает проблемы с головой, пишет Mirror.

В семье женщины шестеро детей. Она долго лежала в больнице и, выйдя оттуда, спешила приобрести всем подарки к Рождеству, поэтому тратила деньги, не обращая внимания на бюджет.

«Я потратила около 500 фунтов стерлингов на каждого ребенка. Купила много одежды и вещей, в которых они нуждаются, — грелку, пододеяльник, школьные карандаши, пижамы и так далее. А также много игрушек. Мы почти не покупаем одежду в течение года и никаких игрушек вообще», — отметила посетительница форума.

Она подчеркнула, что не гордится собой, а напротив, осознала, что совершила глупость и теперь «чувствует себя плохо». «Это не хвастовство. Я действительно чувствую себя нездоровой», — призналась героиня.

«500 фунтов стерлингов на каждого ребенка! Я потратила около 400 фунтов стерлингов на все, включая еду», — изумилась одна из посетительниц форума.

Другие участники обсуждения принялись успокаивать мать семейства. Они объяснили ее поступок стрессом и предложили пути урегулирования проблемы. Например, порекомендовали ей не дарить все подарки сразу, а распределить их на весь год. Кое-кто посоветовал просто сдать часть спонтанно купленных вещей. Некоторые научили женщину правильному планированию своих финансов.

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