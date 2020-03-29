Россиянка решила обработать купюры в микроволновке и лишилась 65 тысяч рублей

Россиянка решила обработать 13 пятитысячных купюр от коронавируса и спалила их. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте prosto.robski.
На опубликованной фотографии запечатлены 65 тысяч рублей, лежащие на столе. Некоторые купюры имеют темные пятна, а некоторые и вовсе оказались прожжены.
«Ну, я была, скажем так, в легком шоке. Вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке? Я вот нет, но кое-кто — да. Так вот, как она сказала: "я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке"», — написала девушка.
Ранее в марте Роспотребнадзор со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовал рекомендацию, согласно которой при использовании наличных денег и после их использования необходимо мыть руки. Как утверждали в российском ведомстве, купюры могут стать каналом передачи инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения