Минфин закупит валюту на почти 124 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

Всего на покупку иностранной валюты с 11 мая по 4 июня 2021 года направят 123,7 миллиарда рублей, ежедневный объем покупки составит 6,5 миллиарда рублей.

При этом ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае в размере 176,5 миллиарда рублей.

В ведомстве уточнили, что с 7 апреля по 7 мая объем покупки валюты предполагался на уровне 185,7 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поддержка семей с детьми становится приоритетным направлением социальной политики. Глава государства отметил, что особенно важно помогать неполным семьям, в которых дети находятся в наиболее уязвимом положении.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент России сделал несколько заявлений о поддержке социально незащищенного населения. Путин предложил назначить дополнительные выплаты малообеспеченным беременным женщинам, а также анонсировал выплаты детям, воспитывающимся в неполных семьях.