Экономист оценил риск обвала рубля

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский оценил риск обвала рубля и других валют. Он рассказал «Российской газете», какие валюты близки к краху.

Экономист отметил, что для российской валюты никаких глобально влияющих на ее курс событий произойти не должно, однако последние месяцы уже «приучили к форс-мажорам».

«Даже укрепившаяся до 70 долларов за баррель нефть не смогла серьезно повлиять на рубль, оставив его в районе 74,5-75 рублей за доллар. Расклад по евро будет примерно таким же, как и всю неделю — 89-91 рубль за единицу европейской валюты», — пояснил Переславский.

Также специалист заявил, что против американской валюты и фондового рынка будет играть дальнейшая спекуляция на повышении налоговых ставок в США. При этом укрепить доллар относительно других ведущих мировых валют могут «два события»: выступление министра финансов США Джанет Йеллен и Чарльза Эванса, главы Федерального резервного банка Чикаго. После выступлений Эванса становится ясна дальнейшая риторика ФРС, объяснил экономист.

«Что касается отношения евро к доллару, то и здесь вряд ли что-то принципиально изменится», — сказал Переславский, добавив, что самая большая угроза обвала нависла над валютами тех стран, в которых идет серьезный рост заболеваемости коронавирусом: Турции и Индии. Он спрогнозировал дальнейшее падение турецкой лиры до 8,6 единиц за доллар. По его словам, на этом фоне наиболее устойчиво смотрится австралийский доллар и валюты Канады и Великобритании.

Ранее в мае ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие обрушения американской валюты. По его словам, у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Европейского союза, Китая, Индии и Бразилии«»