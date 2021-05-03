Экономист назвал условие обрушения доллара

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условие обрушения американской валюты.

По его словам, отказ России от доллара, скорее всего, не повлияет на его судьбу, поскольку страна не является самым главным торговым партнером США. «Доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика», — пояснил эксперт.

Однако у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Европейского союза, Китая, Индии и Бразилии, считает Колганов. Он также подчеркнул, что переход стран на взаимные расчеты в национальных валютах также может ударить по Соединенным Штатам.

Колганов добавил, что конкурентом американской валюте в качестве резервного платежного средства может стать китайский юань или валюты других государств.

Ранее россиянам объяснили опасность покупки долларов США. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал условие для отказа от американской валюты. По его словам, доллар утратит свою роль, когда страны засомневаются в его стабильности.