В Кремле назвали условие для отказа всего мира от доллара

Доллар утратит свою роль, когда страны засомневаются в его стабильности. Такое условие для отказа от американской валюты назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что на фоне усиления санкционного давления со стороны США Россия начала постепенно отказываться от доллара. Его доля в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упала ниже 50 и составила 48,3 процента, тогда как годом ранее показатель превышал 61 процент.

Во многом сложившаяся ситуация объясняется наращиванием торговли России с Китаем: по итогам четвертого квартала она больше чем на 80 процентов ведется в евро.

При этом в России стало рекордно много фальшивых долларов. В январе-марте в стране выявлено 6080 фальшивых банкнот иностранных государств. Из них 98,2 процента пришлось на доллары.