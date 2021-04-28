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В России стало рекордно много фальшивых долларов

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Фото: Unsplash

В январе-марте в России выявлено 6 080 фальшивых банкнот иностранных государств. Из них 98,2 процента пришлось на доллары США, чаще всего это купюры в 50 долларов 2013 года выпуска. Об этом свидетельствует статистика Центробанка России.

За весь прошлый регулятор обнаружил в стране только 1 730 фальшивых иностранных банкнот, нынешних уровень стал рекордом как минимум с 2010 года. До этого момента подобную статистику Банк России не публиковал.

Курс доллара от TradingView

Больше всего поддельных долларов, евро и юаней банки получили в январе и феврале — 1,5 тысячи и 4,2 тысячи соответственно, в марте их число резко сократилось.

В 2020 году в каждом квартале выявлялось по 300-550 поддельных иностранных купюр. Что касается российских купюр, то в тот же период на каждый миллион банкнот приходилось семь подделок. В первом квартале текущего года из количество упало на 32,2 процента по сравнению с последним кварталом прошлого года и на 12,8 процента в годовом выражении.

Ранее начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества ЦБ Татьяна Александрова рассказала, что фальшивомонетчики начали массово подделывать десятирублевые монеты. В июле прошлого года выявлено 3813 подделок, в октябре — 924 монеты.

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