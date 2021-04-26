В России начали массово подделывать десятирублевые монеты

Фальшивомонетчики неожиданно начали массово подделывать десятирублевые монеты, пишет РИА Новости со ссылкой на слова начальника управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества Банка России Татьяны Александровой.

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В июле прошлого года было обнаружено 3813 таких подделок, а в октябре — 924 фальшивые десятирублевые монеты. По ее словам, чаще всего подделывают банкноты в пять тысяч рублей, на втором месте — тысяча рублей.

Александрова также отметила, что каждый 11-й россиянин жалуется на слишком большое количество грязных и разорванных банкнот. При этом 71 процент полностью удовлетвореньны состоянием купюр,17 процентов не обращают на это внимания. По словам Александровой, наибольший процент ветхих банкнот обнаружен среди номинала в 100 рублей.

В третьем квартале прошлого года было выявлено 14 780 поддельных денежных знаков. При этом количество фальшивых банкнот выросло на 1,8 процента, до 10 922 штук по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Значительно больше стало и иностранных фальшивых денег. В основном подделывают доллары и евро, а также китайские юани, британские фунты и японские иены.