В России мошенники начали обманывать мошенников

В рунете за день появилось 50 сайтов с фейковой продажей баз банковских карт, пишет «Коммерсантъ». Такие ресурсы начали создавать для обмана самих мошенников, которые покупают базы для кражи денег с карт.

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Массовую регистрацию фальшивых сайтов с подобной тематикой эксперты регистрируют впервые. Чтобы купить базу, сайты просят внести депозит в размере 50 долларов на криптокошелек. Однако после этого мошенник не получает доступа к базе, а его учетная запись оказывается удалена или заблокирована.

Закрытие крупных теневых площадок вызвало увеличение числа подобных мошенничеств, отмечают эксперты. Они добавляют, что в российском сегменте интернета продажа данных банковских карт на теневом рынке практически прекратилась. Также это связано с ужесточением политики Google Play в отношении приложений, незаконно собирающих информацию о банковских картах.

Ранее руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров назвал способ защитить деньги от мошенников. Он порекомендовал оставлять на карте сумму, достаточную для текущих расходов на месяц или на неделю. Остальные средства стоит перевести на накопительный счет. Он добавил, что для оплаты покупок в интернете надежнее использовать виртуальную банковскую карту.