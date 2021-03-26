У россиян начали красть аккаунты в популярной соцсети

Российских пользователей популярной соцсети TikTok начали обманывать с помощью фейкового сайта, который мошенники используют для кражи аккаунтов. Как сообщает «Коммерсантъ», ресурс продвигают под видом бизнес-версии сервиса коротких видеороликов, обещая включение монетизации.

Сайт tiktok-business.ru имитирует официальный сайт приложения. По словам экспертов, кража происходит под видом регистрации в бизнес-версии. Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско отметил, что мошенники сами рассылают блогерам предложение установить фейковую версию TikTok для монетизации контента.

Жертва может даже не заметить обмана: после ввода логина и пароля страница перенаправляет на официальное приложение соцсети, однако данные для входа уже оказываются у преступников. Для защиты от мошенников юзеров призвали использовать двухфакторную авторизацию и не вводить данные на непроверенных сайтах.

В пресс-службе TikTok сообщили, что отправили жалобу и запрос на блокировку фейкового ресурса. В компании пояснили, что пока на платформе в России пользователям недоступна монетизация контента.

В конце 2020 года TikTok подвел итоги и назвал самые популярные у россиян видео. Первое место занял ролик, в котором блогер выполняет популярные в сети челленджи вместе со своей бабушкой. Видео набрало более 170 миллионов просмотров и более 20 миллионов лайков.