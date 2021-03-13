Российская учительница уволилась из-за претензий к ее видео в TikTok

Учительница из Санкт-Петербурга Дарина Сергеева уволилась из-за претензий к ее видео в TikTok. Об этом преподаватель рассказала изданию Readovka.

По словам россиянки, она отработала в школе два года. В начале 2021 года она начала публиковать в соцсети шуточные ролики о своей работе. Начальство увидело в них «нарушение морального кодекса» и «обесценивание статуса учителя». По данным издания, видео, в котором Сергеева с мужем снялись в банных халатах, сравнили с «латентной порнографией».

«Мне очень обидно за себя и уже давно. Учитель всем что-то должен и не имеет права на личную жизнь. Обязан быть божеством, которое не ест, не ходит в туалет. Он должен только учить, а не кривляться перед камерой — так выглядит моральный кодекс, по мнению руководства школы», — рассказала Сергеева.

В результате учительница уволилась по собственному желанию. Как пишет Readovka, она выучилась на мастера по наращиванию ресниц и теперь занимается этим.

В октябре 2020 года сообщалось, что другую учительницу из Санкт-Петербурга уволили из двух школ из-за ее блога в Twitter, где она под ником «владычица пивная» писала про секс и выпивку. Впервые о блоге учительницы стало известно в 2019 году, после чего ее уволили из школы №579. Учащиеся назвали ее «лучшим учителем», а также предлагали как-нибудь «вместе выпить пивка». Во второй раз педагога уволили из школы №559. В учреждении заявили, что за ее блогом тянется «очень некрасивый цифровой след».