Российскую учительницу уволили за матерный рэп в сторис и видео со «спиногрызами»

В Челябинской области учительницу русского языка и литературы уволили за видео, где она танцует под матерный рэп и смотрит на снег со «спиногрызами» — так девушка назвала своих учеников в подписи к видео. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале в четверг, 22 октября.

На одном из видео с танцами под матерные песни учительница танцует в пустом классе — на заднем фоне можно рассмотреть парты и учительский стол. На другой публикации девушка снимает своих учеников, с которыми они «залипают» на снег за окном. Детей она при этом называет «спиногрызами».

Также издание опубликовало фотографию, которую учительница выложила в свой блог с подписью: «Ирина Александровна и не **** [волнует]».

В администрации города заявили изданию, что учительница уволена после совещания. Сама Ирина Александровна сказала, что «не в состоянии» говорить о произошедшем.

Ранее в сети появились ролики из Instagram воспитательницы уфимского приюта Адилии Нуруллиной, один из которых она сопроводила комментарием: «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой». На видео она называет девочку дурой, в то время как та залезает под парту и прячется. «Немного о "прекрасной работе"», — так сама воспитательница описывает ролик. Позднее выяснилось, что у девушки нет педагогического образования. Видеоролики, на которых она грубо разговаривает с воспитанниками приюта и унижает их, заинтересовали сразу три силовых структуры — МВД, Следственный комитет (СК) и прокуратуру.