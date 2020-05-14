На стравливавшую детей ради видео в Instagram воспитательницу возбудили дело

В Уфе (Республика Башкортостан) возбудили дело в отношении воспитательницы приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, которая стравливала своих учеников для видео и выкладывала ролики в свой Instagram-аккаунт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, записанные 24-летней Адилей Нуруллиной ролики, на которых она грубо разговаривает с воспитанниками приюта и унижает их, заинтересовали сразу три силовых структуры — МВД, Следственный комитет (СК) и прокуратуру. СК по Башкирии также проводит проверку, представитель ведомства Евгений Каневский подтвердил «Ленте.ру» факт возбуждения уголовного дела со статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию детей»).

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Издание отмечает, что Нуруллина не имеет педагогического образования. Она нанималась в приют в качестве специалиста по социальной работе в отдел, занимающийся оформлением документов. На должность воспитательницы ее перевели в связи с нехваткой кадров из-за ограничительных мер, введенных в регионе в связи с распространением коронавируса.

«Воспитатели проходят тренинги по стрессоустойчивости. Неподготовленного человека ставить на эту должность нельзя, так как работа с детьми требует определенных навыков. Человек с улицы к этому совершенно не готов»,— заявил главный внештатный психотерапевт минздрава Башкирии Ильгиз Тимербулатов в беседе с изданием.

По данным «Коммерсанта», воспитательница Нуруллина окончила Уфимский социально-правовой техникум и работала официанткой в ночном клубе «Зажигалка». Законность ее перевода на должность педагога проверяет прокуратура.

Ранее в сети появились ролики из Instagram Нуруллиной, один из которых она сама, будучи воспитательницей приюта, сопроводила комментарием: «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой». На видео она называет девочку дурой, в то время как та залезает под парту и прячется. «Немного о "прекрасной работе"», — так сама воспитательница описывает ролик.

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