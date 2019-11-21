Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях

Школьную учительницу из Петербурга уволили за записи в личном аккаунте. Об этом она объявила в Twitter. Как сообщает «Фонтанка», в учебном заведении города узнали о ее постах про секс и выпивку и о неформальных взаимоотношениях с учениками.

Педагог ведет Twitter-аккаунт «владычица пивная». Днем 20 ноября учительница сообщила, что ее уволили на перемене «за Twitter». В разговоре, по ее словам, указывалось на «не соответствующий должности учителя моральный облик».

Позднее она опубликовала скриншоты с сообщениями от учеников, расстроенных решением руководства школы. Учащиеся называли ее «лучшим учителем», недоумевали из-за решения, так как «это всего лишь шутки», и даже предлагали «как-нибудь вместе выпить пивка».

По данным издания, 25-летняя учительница преподавала в школе №579 Приморского района на проспекте Авиаконструкторов. Она отказалась от общения с журналистами. Директор учебного учреждения Галина Махотина подтвердила, что педагог уже не работает в их учебном заведении. По словам директора, молодая преподавательница самостоятельно приняла решение уйти и написала заявление по собственному желанию.

Махотина добавила, что администрация узнала о Twitter-аккаунте от родителей учеников. Это подтвердила и сама девушка. «Администрация — хорошие люди, которые лично у меня вызывают только уважение. Проблема в жалобе от родителей, непонятно где увидевших Twitter», — написала она.

В октябре в Красноярске учительница написала заявление в полицию после того, как местные школьники стали массово распространять в сети порноролик якобы с ее участием.

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