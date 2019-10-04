Российская учительница стала героиней фейкового порно от учеников

В Красноярске учительница написала заявление в полицию после того, как местные школьники стали массово распространять в сети порноролик якобы с ее участием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

В ведомстве проводят проверку по факту распространения порочащих сведений в социальных сетях.

«Они [школьники] выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической — это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка "героини" и видео действа. Учителю 64 года…» — рассказала об инциденте официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева на своей странице в Facebook.

Сама учительница сообщила газете «Комсомольская правда», что проработала в школе более 40 лет, и не понимает, почему дети решили опорочить ее в сети. «Это, видимо, мне подарок ко Дню учителя. Я даже не знаю, кто распространил эту грязь. То, что это не я, — видно же сразу», — заявила она. Женщина также отметила, что мстить ей не за что, конфликтов со школьниками у нее нет.

В марте учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться после публикации фотографии в закрытом спортивном купальнике. Родители учеников пожаловались на нее директору школы. Прошлым летом уйти с работы пришлось педагогу из Омска Виктории Поповой: она выложила в соцсетях фотографии в купальнике в стиле пин-ап. После этого российские учителя устроили флешмоб с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках.

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