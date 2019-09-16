Россиянка пожаловалась на учителя с маникюром и «тональником на лице»

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на внешний вид учителя одной из школ города. Соответствующий пост она написала в паблике «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте».

«Подскажите куда можно обратиться, чтобы посодействовали увольнению педагога из школы», — пишет она. Женщина утверждает, что мужчина приходит в школу с нарощенными ногтями, накрашенными ресницами и «тональником на лице». По ее словам, нести «такую культуру» в школу недопустимо.

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«Девочек он недолюбливает, а к мальчикам относиться очень тепло — это из слoв детей, сын пошел в 5 класс, — продолжила россиянка. — Значит учительницу уволили за фото в купальнике, а тут по закону говорят, что не имеем никакого права на этот в моем понимании беспредел».

В марте 2019 года учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться после публикации фотографии в закрытом спортивном купальнике. Родители учеников пожаловались на нее директору школы. Прошлым летом уйти с работы пришлось педагогу из Омска Виктории Поповой: она выложила в соцсетях фотографии в купальнике в стиле пин-ап. После этого российские учителя устроили флешмоб с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках.

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