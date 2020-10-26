Российская учительница лишилась работы в двух школах из-за блога в соцсети

В Санкт-Петербурге местную учительницу уволили из двух школ из-за блога в соцсети Twitter, где она под ником «владычица пивная» писала про секс и выпивку. Об этом пишет Znak.

По информации издания, во второй раз учительница истории и обществознания лишилась работы в школе № 559 Выборгского района. По ее словам, это произошло потому, что там узнали о ее блоге, за которым тянется «очень некрасивый цифровой след», в результате чего в отношении девушки «развернули целую крысиную кампанию с докладными».

В школе изданию подтвердили, что петербурженка действительно работала у них учительницей и ушла по собственному желанию.

О блоге учительницы стало известно в 2019 году. В нем она рассказывала про алкоголь и неформальные отношения с учениками, а также употребляла нецензурную лексику. Год назад из-за своего блога «владычица пивная» лишилась работы в школе №579 Приморского района на проспекте Авиаконструкторов. Позднее она опубликовала скриншоты с сообщениями от учеников, расстроенных решением руководства школы. Учащиеся называли ее «лучшим учителем», недоумевали из-за решения, так как «это всего лишь шутки», и даже предлагали «как-нибудь вместе выпить пивка».

Ранее в Челябинской области учительницу русского языка и литературы уволили за видео, где она танцует под матерный рэп и смотрит на снег со «спиногрызами» — так девушка назвала своих учеников в подписи к видео. Также в сети появилась фотография, которую учительница выложила в свой блог с подписью: «Ирина Александровна и не **** [волнует]».