Названы любимые ролики россиян в TikTok

Сервис для обмена короткими видео TikTok подвел итоги 2020 года и назвал самые популярные у россиян видео. Список вирусных роликов представлен в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Первое место заняло видео блогера с ником @rahimabram. Ролик, в котором он выполняет популярные в сети челленджи вместе со своей бабушкой, набрал более 170 миллионов просмотров и более 20 миллионов лайков.

На втором месте оказалось видео @deepins. В видео, которому поставили лайк более 17 миллионов пользователей, блогер станцевал около окна, а затем при монтаже использовал визуальные эффекты и анимацию. Третье место досталось команде @cargeek.pro и их видео о детейлинге автомобиля.

Ролик блогерши с ником @dina стал четвертым. В видео, которое вошло в список самых популярных среди россиян, девушка плавает в бассейне. Пятерку лидеров замкнула @sonyakisa8 и ее ролик о том, как она сделала несколько шапочек для своей кошки из ее же шерсти.

В топ-10 популярных у россиян видео также вошла интерпретация TikTok-челленджа под песню M to the B, короткий мультфильм об отношениях кота и енота, на примере которого автор хотел показать принцип действия кармы, и видео о том, как девушка случайно разбила телевизор и спряталась в коробку. Автор ролика, занявшего девятое место, вырезал сердца из грифеля карандаша. Десятое место заняло видео о том, как красиво оформить сладкий подарок.

