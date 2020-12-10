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Раскрыты самые популярные запросы россиян в 2020 году

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Поисковый сервис Google проанализировал запросы россиян в 2020 году и рассказал о самых популярных из них. Об этом сообщается в официальном блоге Google Россия.

В категории «Как…» жители России чаще всего интересовались тем, как сажать картошку. Также в топ-5 запросов вошли вопросы, связанные с пандемией коронавируса, так россияне хотели узнать, как сшить маску, как получить пропуск и вернуть обоняние.

Среди событий 2020 года самыми популярными по запросам стали эпидемия коронавируса, выборы в США и поправки в Конституцию России. Жители России также уделили внимание спортивным мероприятиям (бою Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи) и происходящему в соседних странах (события в Белоруссии).

Помимо этого, россияне многому научились в 2020 году: в категории «В домашних условиях…» жители страны чаще всего искали, как сделать антисептик, вино из винограда и маску.

Ранее эксперты проанализировали самые популярные поисковые запросы в Google за 2020 год на тему Beauty How To's («Бьюти-лайфхаки»). Как сообщает издание Hypebae, в этом году внимание пользователей к сфере красоты заметно увеличилось по сравнению с прошлым. Так, юзеры чаще всего искали инструкции того, как правильно стричь, окрашивать, обесцвечивать волосы в домашних условиях.

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