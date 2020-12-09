Эксперты раскрыли самые частые запросы в Google о внешности за год

Эксперты проанализировали самые популярные поисковые запросы в Google за 2020 год на тему Beauty How To's («Бьюти-лайфхаки»). Соответствующий список публикует портал Hypebae.

Как сообщает издание, в этом году внимание пользователей к сфере красоты заметно увеличилось по сравнению с прошлым. Так, юзеры чаще всего искали инструкции того, как правильно стричь, окрашивать, обесцвечивать волосы в домашних условиях. Кроме того, пользователи интересовались, как плести косички без резинок, укладывать челку, делать пилинг и как правильно мыть руки.

Отмечается, что причиной частоты запросов по уходу за внешностью стали COVID-19 и введенные из-за него ограничительные меры, из-за которых многие вынуждены проводить большую часть времени дома.

В мае находящиеся на изоляции женщины массово покрасили волосы в розовый цвет и запустили новый тренд. Специалисты связали это с тем, что зачастую студентам и работникам офисов не разрешается красить волосы в яркие цвета, поэтому люди начали экспериментировать с внешностью на карантине.