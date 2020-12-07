YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные в России в 2020 году видео. Список опубликован в официальном блоге компании Google Россия.

Первое место занял выпуск шоу «Что было дальше» с участием журналиста Юрия Дудя и певицы Лолиты — его посмотрели более 27 миллионов раз. В тройку лидеров также вошли интервью комика Алексея Щербакова Дудю и запись шоу Первого канала «Вечерний Ургант» с участием рэпера Моргенштерна.

В списке десяти самых популярных за год видео оказался ролик о том, за сколько минут опарыши съедят бургер, челлендж, участники которого на один день вернулись в школу, и скетч Comedy Club с Гариком Харламовым, посвященный голосовым сообщениям. При этом самыми популярными блогерами стали А4, ГЛЕНТ, Maxim?, ЕГОРИК и EdisonPts.

В пресс-службе компании отметили, что в рейтинг вошли только ролики, загруженные в 2020 году. Музыкальные видео, трейлеры и детский контент при составлении списка не учитывались.

Ранее сообщалось, что YouTube принял решение отказаться от подборки лучших видео по итогам 2020 года. «2020-й стал особенным. И было бы неправильно делать вид, что это не так», — заявила команда хостинга.