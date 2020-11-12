YouTube отказался от подборки лучших видео за год

Видехостинг YouTube принял решение отказался от подборки лучших видео по итогам 2020 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

«2020-й стал особенным. И было бы неправильно делать вид, что это не так», — заявила команда хостинга. Это и стало причиной отказа от YouTube Rewind в этом году, пояснили там. Сервис также поблагодарил пользователей за то, что они поддерживают других людей, помогают им справляться с трудностями и больше смеяться.

В 2018 году выпуск YouTube Rewind «Everyone Controls Rewind» поставил рекорд по дизлайкам, который держит до сих пор. По данным на ноябрь 2020 года, видео набрало более 18 миллионов дизлайков при 208,4 миллионах просмотров.

Видеообзор самых популярных видео на хостинге за год YouTube Rewind выпускался с 2010 года. Последний на данный момент выпуск был опубликован 5 декабря 2019-го.