Видео на детскую песню Baby Shark стало самым просматриваемым на YouTube

Видео Baby Shark Dance на одноименную детскую песню стало самым просматриваемым на видеосервисе YouTube. На это обратила внимание The Guardian.

Клип собрал более 7 миллиардов просмотров. Снятый южнокорейским брендом Pinkfong ролик сместил с лидерской позиции песню Despacito пуэрто-риканского певца Луиса Фонси.

Baby Shark Dance появилось на YouTube в июне 2016 года. Песня набрала популярность после исполнения 10-летней корейско-американской певицей Хоул Сегойн.

Ролик стал вирусным сначала в Азии, потом в Соединенных Штатах и Европе. По мотивам видео бренда Pinkfong начали делать книги и сувенирную продукцию.

В 2019 году Джонатан Райт, автор детских песен, подал на южнокорейскую компанию в суд. Он утверждал, что имеет права на аналогичную песню, записанную им в 2011 году.

Трек Despacito Луиса Фонси был назван американским журналом Forbes самым популярным музыкальным клипом прошедшего десятилетия. По состоянию на конец 2019 года видео пуэрто-риканского певца собрало 6,5 миллиарда просмотров.