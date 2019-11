Названы главные музыкальные клипы десятилетия

Портал BuzzFeed составил список из 50 лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.

Каждое выбранное видео в рейтинге сопровождалось статистикой просмотров. Так, в число главных видео 2010 вошел клип Адель Rolling in the Deep, у которого 1,6 миллиарда просмотров. В 2011 году среди выбранных роликов самым популярным оказался Somebody That I Used To Know исполнителя Gotye (1,2 миллиарда просмотров). За 2012 год самой известной стала работа Пинк Try (404 миллиона просмотров). В 2013 году лидером оказался Wrecking Ball артистки Майли Сайрус (1 миллиард просмотров). За 2014 год большее число зрителей набрал клип Chandelier от Sia (2,1 миллиарда просмотров). В следующем году лидером стал Джастин Бибер с видео на песню Sorry (3,2 миллиарда просмотров).

За 2016 год журналисты выбрали ролик Бейонсе Formation (188 миллионов просмотров). Из лучших проектов 2017 года самым просматриваемым стал клип Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee (6,5 миллиарда просмотров). В 2018 году в лидеры выбилось видео Дрейка God's Plan (1 миллиард просмотров). Из клипов, выпущенных в 2019 году, в списке оказались лишь Jonas Brothers с песней Sucker.

В прошлом году издание Pitchfork составило подборку из лучших музыкальных видео, выпущенных в 1998 году. Как отмечают авторы, конец 1990-х стал эпохой безумных экспериментов с камерой и музыкой. Лидером оказалось видео на трек группы UNKLE под названием Rabbit in Your Headlights, в записи которого участвовал Том Йорк. Режиссером выступил Джонатан Глэйзер.

