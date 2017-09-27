Культура
 

Названы самые сексуальные клипы всех времен

Перейти в «Мою Ленту»

Издание Rolling Stone составило список самых сексуальных музыкальных клипов всех времен. Рейтинг опубликован на сайте журнала во вторник, 26 сентября.

В перечень вошли 30 видео. Лидером рейтинга стал черно-белый клип на песню Wicked Game Криса Айзека. В нем снялась датская супермодель Хелена Кристенсен.

На втором месте оказался клип на Kiss певца Принса. Завершает тройку Justify My Love Мадонны. Также в первую десятку попали ролики таких исполнителей, как Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фиона Эппл, Рианна, Канье Уэст и Бейонсе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Определены 100 лучших песен о сексе
Названы 69 самых эротических песен про секс
Ученый обвинил «Игру Престолов» в снижении интереса к сексу
Последние новости
США предупредили о мерах за «несоблюдение» Россией Договора по открытому небу
Названы самые сексуальные клипы всех времен
Раскрыто влияние порнографии на женщин
Стартовал первый в мире морской секс-круиз
Гройсман прокомментировал пожар на складе боеприпасов
Трампу официально разрешили оскорблять и унижать
СМИ узнали о пострадавших в результате взрывов под Винницей
Другие материалы рубрики
Культура11:1126 сентября

Конец истории

Виктор Пелевин о России после Путина
09:5326 сентября

Вышел трейлер третьей полнометражки «Смешариков»

21:2826 сентября

Умер основатель русского поп-арта Андрей Гросицкий

21:1426 сентября

Оксимирон и «Би-2» выпустили совместный трек

Культура00:2923 сентября

«Женщины любого возраста и внешности вправе гордиться собой»

Муза Альмодовара о любви к прислуге и миссии женского кино
00:1426 сентября

Канье Уэст потолстел

20:4526 сентября

Чиновника Саудовской Аравии уволили из-за магистра Йоды в учебниках истории

09:0325 сентября

В Пушкинском музее покажут «Гамлета» на языке жестов

Культура00:1326 сентября

«Кто вообще в наше время грабит банки?»

Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
18:5526 сентября

Умер актер «Пока смерть не разлучит нас» Энтони Бут

19:2926 сентября

Художник в иконах предложил сжечь Москву для спасения России

10:5025 сентября

Врачи рассказали о состоянии Караченцова

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Поклонская ответила на обвинение Учителя в работе против государства
Житель Чувашии получил два года условно за аудиозаписи во «Вконтакте»
Морской котик в Петербурге удержал хулигана в дельфинарии
Обвинивший подростка в нападении петербургский полицейский потерял память
Все материалы
Мир
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Тиллерсон потребовал от Кубы оградить дипломатов от непонятных воздействий
США предупредили о мерах за «несоблюдение» Россией Договора по открытому небу
Ураган «Мария» ослаб до категории тропического шторма
КНДР пыталась нанять американских экспертов для лучшего понимания Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
СМИ узнали о пострадавших в результате взрывов под Винницей
Гройсман прокомментировал пожар на складе боеприпасов
Гройсман прибыл в Винницу
Появилось видео пожара под Винницей
На арсенале под Винницей начали рваться боеприпасы
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
Рост ВВП России превысил два процента
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Топилин сообщил о повышении зарплаты бюджетникам‍
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В Fitch рассказали о влиянии санкций на Россию
Все материалы
Бизнес
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Анна ПетроваДолгая дорога к маленькому кафе
Зачем хозяйке кафе 20 дней в месяц работать официанткой
Носом чую
Фекалии стали выгодным бизнесом
«Росконгресс» и ЮНИДО договорились о сотрудничестве
В Минздраве рассказали о дальнейшем повышении акцизов на табак
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Мажоры в Москве с десяток раз за минуту нарушили ПДД напротив Дома правительства
Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
МВД заинтересовалось массовой дракой на турнире по вольной борьбе в Краснодаре
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Раскрыто влияние порнографии на женщин
Названо самое дешевое универсальное лекарство
Проведен испытательный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Названы последствия взрыва водородной бомбы КНДР
Все материалы
Спорт
«Не отскок, а отскочище»
Пока «Спартак» играл с «Ливерпулем», фанаты принимали успокоительное
Фанаты «Спартака» назвали УЕФА мафией и пустили дым во время матча ЛЧ
«Спартак» отстоял ничью в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Карякин назвал успехи россиян причиной отсутствия шахмат в программе Олимпиады
115-килограммовый отсидевший боец Емельяненко оказался легче своего соперника
Украина запретила крымской бегунье выступать за Россию
Российского владельца футбольного клуба «Марбелья» арестовали в Испании
Все материалы
Культура
Конец истории
Виктор Пелевин о России после Путина
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Названы самые сексуальные клипы всех времен
Умер основатель русского поп-арта Андрей Гросицкий
Оксимирон и «Би-2» выпустили совместный трек
Чиновника Саудовской Аравии уволили из-за магистра Йоды в учебниках истории
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
«Групповое порно — рай для актрисы»
Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника
Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера
Трампу официально разрешили оскорблять и унижать
На Дурова завели уголовное дело за помощь террористам и наркоторговцам
Спецкора «Комсомолки» Асламову отказались пустить в Молдавию
Названа главная опасность подключения мозга к интернету
Все материалы
Ценности
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Cadillac отправил 12 беспилотных автомобилей из Нью-Йорка в Лос-Анджелес
Mugler выпустил аромат с мускусным шлейфом
Российский ювелир сделала украшения c шнурками и жвачкой в память «лихих 1990-х»
Создатели золотого бюста князя Монако выпустили украшения с маргаритками
Versace переманил у Канье Уэста дизайнера кроссовок
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
У российских туристов резко вырос спрос на Японию
Стартовал первый в мире морской секс-круиз
Назван самый популярный регион России для отдыха в бархатный сезон
Стюардессам выдадут приспособления для усмирения авиадебоширов
Колумбийцы проявили наибольший интерес к России из-за ЧМ-2018
В Госдуме предложили жестко ограничить продажу авиабилетов
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге
Вежливый канадец уговорил медведей уйти
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Все материалы
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
«Мерседес», выдыхай!
Как сделать седан S-класса намного шире и не вызвать ни у кого подозрений
Появились подробности о кроссовере от создателей быстрейшей машины «Ринга»
В России появятся кроссоверы немецко-китайской марки Borgward
Концерн «Калашников» показал концепт летающего мотоцикла
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы