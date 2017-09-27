Названы самые сексуальные клипы всех времен

Издание Rolling Stone составило список самых сексуальных музыкальных клипов всех времен. Рейтинг опубликован на сайте журнала во вторник, 26 сентября.

В перечень вошли 30 видео. Лидером рейтинга стал черно-белый клип на песню Wicked Game Криса Айзека. В нем снялась датская супермодель Хелена Кристенсен.

На втором месте оказался клип на Kiss певца Принса. Завершает тройку Justify My Love Мадонны. Также в первую десятку попали ролики таких исполнителей, как Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фиона Эппл, Рианна, Канье Уэст и Бейонсе.