Канал самого популярного в мире YouTube-блогера скрыли

Подписчики самого популярного в мире YouTube-блогера Феликса Чельберга, известного в интернете под ником PewDiePie, обвинили Google в теневой блокировке канала. По мнению зрителей, страница и ролики шведского блогера временно перестали отображаться на платформе. Об этом сообщает The Daily Dot.

22 октября многочисленные фанаты Чельберга, на которого подписаны более 107 миллионов человек, написали о проблеме в соцсетях. Они отметили, что YouTube выдает чужие ролики, если ввести ник PewDiePie в поисковой строке. Кроме того, многие юзеры перестали получать уведомления о выходе новых видео. Они предположили, что виной всему стала теневая блокировка канала — процесс, когда модераторы намеренно скрывают контент блогеров в качестве наказания за нарушение правил платформы.

Журналисты The Daily Dot проверили слова пользователей и попробовали найти ролики PewDiePie самостоятельно. В результате первые три видео в поисковой выдаче действительно принадлежали другим блогерам, а единственный ролик Чельберга, выпущенный год назад, оказался лишь на четвертой строчке.

Представители Google извинились за неудобства и пообещали как можно скорее устранить проблему. Однако в YouTube так и не ответили, по какой причине ролики Чельберга не отображались в поиске.

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