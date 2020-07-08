На YouTube зафиксировали резкий рост дизлайков

Эксперты медиакомпании Yoola провели исследование контента и аудитории YouTube, результаты которого озвучили в ходе онлайн-митапа в Zoom. О его результатах «Ленты.ру» рассказали в компании.

Компания изучила, что снимают блогеры, какая аудитория их сейчас смотрит и как реагирует на контент. Для этого были проанализированы ролики на 12 миллиардов просмотров и 4,5 тысячи каналов.

Выяснилось, что во время пандемии коронавируса просмотры на YouTube выросли на 30 процентов, количество лайков при этом увеличилось на 52 процента, а количество дизлайков показало резкий рост — на 75 процентов. Зрителей-мужчин все еще больше, чем женщин — 61 процент от общего числа пользователей. Однако за время карантина зрительниц прибавилось на 3,6 процента. Дольше всех ролики на YouTube смотрят молодые люди в возрасте 13-17 и 18-24 лет, при этом мужчины проводят на YouTube в среднем на 53 секунды дольше, чем женщины.

Самыми популярными днями на видеостинге стали суббота и воскресенье: по выходным видео смотрят 40 процентов аудитории YouTube. 70 процентов людей заходят со смартфонов. Самым популярным тематическим сегментом стал гейминг, который за последний год вырос на 27 процентов. Следом идут развлечения и детский контент. Эксперты зафиксировали рост запросов на обзоры кино и музыки. За пять месяцев 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зрители стали намного больше смотреть образовательного контента — на 74 процента.

В топе по просмотрам в России YouTube оказались клипы рэпера Моргенштерна, детские видео и мультфильмы. Делились роликами российские пользователи чаще всего в WhatsApp.

Авторы отчета отмечают, что для подсчета использовали данные YouTube Analythics, статистику Yoola и Yoola Pro. Анализ был проведен по выпущенным на видеохостинге видео за первую половину 2020 года, с января по июнь.

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