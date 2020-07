Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю «Евровидения». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте российской группы.

Их видео на песню Uno стало самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса. Оно набрало более 134 миллионов просмотров за четыре месяца. Работа артистов обогнала клип израильской певицы Неты Барзилай Toy.

22 мая стало известно, что клип Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения». На тот момент видео посмотрели более 100 миллионов раз.

В июне пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas. В комментариях к посту Little Big заподозрили в плагиате песен. Автор видео сравнила отрывок из композиции Uno, с которой группа собиралась представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», с треком My Humps, который The Black Eyed Peas выпустила в 2003 году. Схожести с этой композицией также были найдены в песне Little Big Go Bananas, вышедшей в 2019-м.